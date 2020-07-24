Ереван, , 08:54 — REGNUM Азербайджанская сторона в ночь с 23 на 24 июля четыре раза нарушила режим перемирия на армяно-азербайджанской границе. Об этом 24 июля сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

Как отметила пресс-секретарь, в ночь с 23 на 24 июля на границе между Арменией и Азербайджаном сохранялась относительно спокойная ситуация.

«Противник нарушил режим прекращения огня из различного стрелкового оружия четыре раза, произведя 28 выстрелов», — написала Степанян.

Также она уточнила, что азербайджанской стороной были обстреляны боевые опорные пункты ВС Армении возле сел Чива, Хндзорут, Мовсес и Паравакар.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 23 июля стало известно, что армяно-азербайджанское обострение стало предметом переговоров российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с представителями общин двух стран в России.