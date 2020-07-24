Дамаск, , 08:39 — REGNUM Группировка «Магавир ас-Саура», чей лагерь расположен в зоне Эт-Танф в Сирии, участвовала в провокациях против правительственных сил ради американского удара по ним. Об этом рассказал журналистам сдавшийся в плен боевик Хасан Абдул Атра.

«Мы должны были провести провокацию против сирийской армии, чтобы дать американцам повод нанести по ней удар», — приводит слова бывшего боевика ТАСС.

Абдул Атра, который сдался сирийской армии, пояснил, что группа боевиков должна была подъехать к военным на пикапах и тем самым вынудить их открыть огонь. В воздухе находились американские самолёты, которые ударили бы по сирийским военным, если бы те стреляли по боевикам. Однако попытки провокации не удались.

По словам пленного, его завербовали в лагере для беженцев Эр-Рукбан, где «очень серьезно промывают мозги». Также в группировку принимают бывших членов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Магавир ас-Саура», добавил он, получает финансирование от США, тренируются боевики с американским оружием. Кроме того, боевики присваивают гуманитарную помощь.

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