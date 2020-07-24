Киев, , 08:38 — REGNUM Решение «Нафтогаза Украины» повысить цены на газ на 7% стало сюрпризом для всех жителей страны, поскольку стоимость голубого топлива на рынке снизилась почти втрое с начала года, заявила 23 июля глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире канала «112 Украина».

Свою критику она направила в адрес президента Украины Владимира Зеленского, поскольку «Нафтогаз» подчиняется ему.

«Пришёл новый президент, я от него ожидала, что он за неделю введёт правило: украинский газ — украинцам и европейский газ без наценки — украинцам, раз уж так пошло», — сказала она, добавив, что действовавшие ранее коррупционные схемы по закупке газа продолжают действовать и сейчас.

По словам Тимошенко, сегодня газ на Украину закупается не напрямую у поставщиков, а через «фирмы-прокладки», поэтому «Нафтогаз» продолжает бесконечно увеличивать цену на топливо.

Читайте ранее в этом сюжете: В августе газ для промышленности Украины вновь подорожает