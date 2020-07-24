Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Президент США Дональд Трамп задействует имеющиеся у него возможности, чтобы снизить цены на лекарства в Соединённых Штатах. Об этом 23 июля пишет газета The Hill.

Отмечается, что необходимые решения в Белом доме уже приняты, а детали распоряжений станут известны после официального заявления американского президента в пятницу.

В издании отмечают, что меры принимаются в связи с продолжающимся распространением коронавируса и в качестве одного из предвыборных ходов действующего президента, поскольку раньше его уже критиковали за поддержку отмены закона о доступном медицинском обслуживании.

В мае 2020 года Трамп заявлял о необходимости снижения цен на медикаменты в стране. Тогда он предлагал отменить поощрения компаний, которые постоянно завышают стоимость лекарств.

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