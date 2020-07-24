Чита, , 08:21 — REGNUM Вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер назначен первым заместителем председателя регионального кабинета министров. Как сообщает сегодня, 24 июля, официальный сайт Забайкалья, в новой должности он будет координировать национальные проекты и государственные программы, в том числе вопросы взаимодействия краевых и федеральных органов исполнительной власти, по их разработке, согласованию и реализации.

Также к полномочиям Андрея Кефера отнесена проектная деятельность в правительстве, планы социального развития Центров экономического роста, координация и контроль деятельности заместителей председателя правительства Забайкальского края и министерств региона.

«Ожидать какого-то повышения в карьере — не мой стиль работы. Я себе в лист ожидания ставлю выполнение тех задач, которыми мы занимаемся, — это работа с Федерацией, с Минфином, профильными министерствами, максимизация поступления средств на территорию Забайкальского края. Вот на эти результаты я нацелен. А кадровые перестановки или назначения — это не та сфера, в которой я прилагаю какие-то усилия», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, это не первое кадровое решение, утверждённое летом 2020 г. Напомним, в конце июня заместителем министра культура назначена заслуженный работник культуры Забайкальского края Оксана Мирсанова. А 22 июня на должность заместителя главы края назначен бывший прокурор региона Василий Войкин.

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