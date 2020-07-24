Нур-Султан, , 08:19 — REGNUM Провокаторы пытаются устроить массовые беспорядки в поселке Шорнак Туркестанской области Казахстана, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Полиция уже установила личности шести человек, которые причастны к распространению ложных сообщений. Отмечается, что провокаторы призывают к совершению противоправных действий и насилию.

В полиции также опровергли информацию о том, что на участкового в поселке Шорнак напали выходы из Узбекистана. «Это ложь — информация не соответствует действительности», — заявили в департаменте полиции по Туркестанской области.

Напомним, 24 июля на въезде в село Шорнак после конфликта выставили блокпосты, улицы патрулируют бойцы спецназа. По официальным данным, 21 июля в поселке случился бытовой конфликт, в результате которого пострадали три местных жителя и участковый полицейский. Полиция отрицает межэтнический характер инцидента.

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