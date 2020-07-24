Екатеринбург, , 08:19 — REGNUM Системы здравоохранения Свердловской области и Екатеринбурга будут объединены. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в инстаграм губернатора региона Евгения Куйвашева.

С 1 августа екатеринбургский медицинский информационно-аналитический центр будет объединён с аналогичным региональным. Решение приняли на заседании областного правительства. Куйвашев полагает, что такая консолидация позволит эффективнее противостоять разным болезням. Она даст возможность эффективнее проводить маршрутизацию пациентов, организовывать работу врачей, а также избегать ошибок в базах данных.

«Это важный шаг к объединению городской и областной систем здравоохранения», — заявил губернатор. Как сообщало ИА REGNUM, ранее регион посетил глава Минздрава Мурашко. Тогда в ряде СМИ прошла информация о том, что горздрав Екатеринбурга могут ликвидировать. А затем Росздравнадзор огласил список выявленных на Среднем Урале нарушений в лечении пациентов с коронавирусом.