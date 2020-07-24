Хабаровск, , 07:57 — REGNUM Трое представителей команды бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в региональном правительстве уходят в отставку. Об этом рассказал на своей странице в инстаграм исполняющий обязанности главы региона Михаил Дегтярёв.

По его словам, ушёл первый зампред Владимир Хлапов, вместо него будет назначен руководитель аппарата комитета Госдумы, возглавляемого Дегтярёвым, Александр Никитин. Врио добавил, что ожидает по почте заявление об уходе зампреда Юрия Золочевского.

«Синяговский написал заявление об уходе с должности советника губернатора, но он сосредоточится на партийной работе. Он исполнял обязанности руководителя ЛДПР в крае, поэтому его заявление, как советника, я тоже удовлетворил», — отметил Михаил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он заявил, что не планирует конкурировать с бывшим губернатором региона Сергеем Фургалом, если тот будет оправдан.

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