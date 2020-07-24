Хабаровск, , 07:47 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв проведал юную хабаровчанку, которой он помог вернуться из США. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 июля в краевом правительстве.

Михаил Дегтярёв в гостях у семьи, которой он оказал помощь Вячеслав Реутов © khabkrai.ru

Девочку в августе 2019 года отец похитил у матери и тайно вывез в США.

«Вспоминаю, как это было, в Америке я просто оказалась в полном бессилии. Полиция не отдавала девочку, ведь её не было в розыскной базе. Позвонила вам, объяснила всю ситуацию, и вскоре дочь появилась в списке Интерпола», — рассказывает мать юной хабаровчанки.

Она подчеркнула, что дочь удалось вернуть «только благодаря личной помощи» Дегтярёва.

Врио губернатора Хабаровского края проведал воссоединившуюся семью 24 июля. Девочка подготовила для Михаила Дегтярёва подарок.

«Хотел познакомиться с вами лично, ведь постоянно наблюдал за развитием вашей ситуации. Главная заслуга всё-таки ваша, вы как мама не смирились, ведь многие в подобных обстоятельствах склоняют голову», — сказал руководитель региона жительнице Хабаровского края.

Также он напомнил о помощи в этой ситуации неравнодушных хабаровчан. Они собирали деньги на адвокатов и на билеты.

В правительстве края напомнили, что тогда Михаил Дегтярёв оказался одним из немногих, кто откликнулся на призыв о помощи. Обратиться к тогда ещё председателю комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дегтярёву, прилетевшему ненадолго в Хабаровск, женщине помогли её друзья. Он помог через Интерпол решить вопрос о возвращении девочки в Хабаровск.

Этой осенью девочка сможет пойти в первый класс.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с Михаилом Дегтярёвым. В ходе беседы глава государства сообщил о решении назначить Дегтярёва временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.

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