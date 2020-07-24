Вашингтон, , 07:30 — REGNUM Вакцины от коронавируса помогут остановить массовое распространение коронавируса в «богатых странах» до окончания 2021 года. Об этом основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил 23 июля в интервью телеканалу CNN.

По его мнению, «возможно, в течение девяти месяцев после этого» подобный результат можно будет получить «в мире в целом».

Также миллиардер полагает, что ещё до начала 2021 года будут усовершенствованы методы выявления заражения SARS-CoV-2, а новые препараты для помощи уже инфицированным людям «значительно изменят ситуацию», снижая смертность и риск развития серьёзных заболеваний «более чем на 80%, возможно, более чем на 90%».

По словам Гейтса, это «поможет облегчить ужасное бремя» и является «наиболее многообещающим направлением, хотя о нём и не говорят так часто, как о вакцине».

Как сообщало ИА REGNUM, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что формирование иммунитета к коронавирусу может потребовать использования не одной дозы вакцины. А для пожилых людей может потребоваться и более двух доз.

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