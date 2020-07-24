Чебоксары, , 07:19 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев, который участвует в выборах главы республики как самовыдвиженец, назвал трёх кандидатов на пост сенатора. Об этом ИА REGNUM сообщили в его пресс-службе.

В качестве кандидатов в Совет Федерации от исполнительной власти Чувашии в Центризбирком заявлены первый вице-спикер верхней палаты парламента, экс-президент Чувашии Николай Федоров, депутат Госдумы, лидер чувашских единороссов Алена Аршинова и Герой России, почетный гражданин Чувашии Николай Гаврилов.

Олег Николаев заявил, что претендентов выбирал, исходя из того, чтобы они могли достойно представить республику, активно отстаивать ее интересы, чтобы республиканские инициативы находили поддержку в федеральном правительстве.

«Все эти кандидаты способны помогать республике, мы с ними уже работаем», — сказал врио главы Чувашии.

Напомним, 3 июля 2020 года Олег Николаев предложил Николаю Федорову продолжить представлять Чувашию в верхней палате парламента.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый президент Чувашии Николай Федоров 20 сентября 2015 года стал сенатором от исполнительного органа власти республики. 30 сентября того же года избран первым заместителем председателя Совфеда. Он сменил москвича Владимира Слуцкера, оказавшегося в центре скандала во время развода с женой. Представителем Госсовета Чувашии в СовФеде является Вадим Николаев.

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