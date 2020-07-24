Грозный, , 07:13 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о введении доступных ему санкций против госсекретаря США Майкла Помпео, передаёт 23 июля ЧГТРК «Грозный».

Проводя совещание по вопросу экономической ситуации в регионе, Кадыров заявил, что отзывает своё приглашение, сделанное ранее американскому госсекретарю, и воспользуется имеющимися у него возможностями, чтобы ограничить Помпео.

«Отменяю приглашение и объявляю включить все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов. То же самое они сделали против меня», — сказал глава Чечни.

Напомним, 20 июля Государственный департамент США объявил о том, что вводит санкции против Кадырова. Ему и его супруге будет запрещён въезд в США в связи с якобы причастностью к нарушениям прав человека и коррупции.

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