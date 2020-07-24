Москва, , 06:56 — REGNUM Трёхдневное голосование, вероятно, будет проводиться во всех российских регионах уже в сентябре 2020 года, передаёт 24 июля РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По информации издания, решение о проведении выборов в новом формате может быть принято на ближайшем заседании Центризбиркома РФ.

Вместе с тем, отмечают источники, окончательно этот вопрос не решён, и, возможно, трёхдневный формат будет опробован в отдельных регионах. Учитывая, что Единый день голосования состоится 13 сентября, выборы могут начаться 11 сентября.

Добавим, в этом году гражданам России предстоит избрать губернаторов в 18 регионах, ещё в 11 регионах пройдут выборы в законодательные собрания субъектов.

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