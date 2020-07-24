Пенза, , 09:24 — REGNUM В Пензенской области заместителя председателя правительства, министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, арестованного по обвинению в особо крупном хищении бюджетных средств, уволили с должности в связи с утратой доверия. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора области Дина Черёмушкина.

Она уточнила, что уволили Бурлакова еще в понедельник, 20 июля. Исполнять обязанности министра сельского хозяйства области будет замминистра Эдуард Каташов.

ИА REGNUM напоминает, 14 мая 2020 года главу минсельхоза Андрея Бурлакова задержали по подозрению в мошеннических действиях с присвоением бюджетных средств. Региональная прокуратура провела проверку о доходах министра и членов его семьи, которая выявила, что в документах о представленных доходах не отражается построенный несколько лет назад жилой дом. Недвижимость в установленном порядке не зарегистрирована в Росреестре, что позволяет уклоняться от налога на имущество. Ленинский районный суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 13 октября 2020 года в отношении министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова и его заместителя Андрея Персанова. Третьему фигуранту дела заключение под стражу заменили на домашний арест.

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