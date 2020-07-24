Вашингтон, , 06:44 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не исключил возможного помилования тех, кто был осужден по результатам расследование дела о «российском вмешательстве», проведенного экс-спецпрокурором Робертом Мюллером. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.

В ходе беседы Трампу задали вопрос, готов ли он помиловать кого-нибудь из осужденных по расследованию Мюллера.

«Я рассматривал дела различных людей. К ним отнеслись крайне несправедливо, поэтому я думаю, что, вероятно, да», — ответил он.

Американские СМИ не исключают, что Трамп может помиловать своего экс-помощника по нацбезопасности Майкла Флинна или же бывшего руководителя своего избирательного штаба Пола Манафорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании своего экс-советника Роджера Стоуна. По его мнению, Стоун стал жертвой «охоты на ведьм» и лжи о якобы сговоре с Россией.

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