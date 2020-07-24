Иерусалим, , 06:37 — REGNUM Израиль намерен продолжать противостоять попыткам Ирана закрепиться в Сирии, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 23 июля на пресс-конференции.

Так он ответил на вопрос о том, ждут ли в Израиле реакции со стороны ливанской группировки «Хезболла» на действия израильских военных на границе с Сирией.

Нетаньяху добавил, что израильские власти готовы к любому сценарию событий.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля самолеты ВВС Израиля атаковали с Голанских высот цели на юге Дамаска, однако ПВО Сирии отразили удар.

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