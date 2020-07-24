Приштина, , 07:26 — REGNUM В косовской оппозиционной партии «Движение за самоопределение» 23 июля ответили на заявление премьер-министра Авдуллы Хоти, согласно которому в Брюсселе в тот день был начат диалог о взаимном признании с Сербией при координации с представителями государственных институтов Косово, партнерами по коалиции и оппозицией.

Пресс-секретарь «Самоопределения» Перпарим Крюэзиу на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что правительство Хоти не имеет легитимности для ведения диалога, поскольку пришло к власти без выборов, и должно как можно скорее подать в отставку.

Политик подчеркнул, что диалог с Сербией Косово ведет без ясной повестки и без должной внутриполитической и межинституциональной координации, а также не имея одобренных парламентом принципов ведения диалога.

Также Крюэзиу отметил, что, поскольку «Самоопределение» не считает правительство Хоти легитимным, правительство Хоти не может действовать при координации с этой партией как частью оппозиции, а потому слова Хоти о координации с оппозицией являются ложью.

Читайте ранее в этом сюжете: В Брюсселе началось составление договора о признании Косово Сербией — Хоти