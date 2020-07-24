Кейптаун, , 06:21 — REGNUM Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса призвал искоренить коррупцию в сфере здравоохранения в связи с пандемией COVID-19. С соответствующим обращением лидер ЮАР выступил в ходе телевизионного обращения к гражданам.

«Но вот что беспокоит меня и всех жителей ЮАР — все эти учреждения, где средства разворованы, где они используются не по назначению, где товары продаются с большой наценкой, где в гуманитарной помощи отказывают нуждающимся — везде, где коррупция и разбазаривание общественных средств», — заявил он.

В частности, Рамафоса обвинил в вышеупомянутых нарушениях южноафриканский Фонд страхования безработных. Он подчеркнул, что часть средств, выделенных государством на борьбу с пандемией ушли не по назначению.

«С самого начала нашей реакции на пандемию нам было совершенно ясно, что при использовании этих ресурсов не должно быть места коррупции», — подчеркнул президент ЮАР.