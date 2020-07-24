Приштина, , 06:53 — REGNUM Советник премьер-министра Косово Авдуллы Хоти Джахир Бечири 23 июля опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook заявления о том, что правящая коалиция Косово функционирует «очень хорошо» и «при должной координации» между партнерами по коалиции.

Джавит Бечири Коалиция функционирует очень хорошо и продолжит работать также. Они представляют собственные версии, а мы заявляем, что внутри правящей коалиции присутствует должный уровень координации. В рамках коалиции существует взаимное доверие и мы не предвидим никаких проблем.

Заявление было опубликовано на следующий день после того, как сразу два партнера Демократической лиги Косово (ЛДК, членом которой является Хоти) — Альянс за будущее Косово Рамуша Харадиная и Социал-демократическая инициатива Фатмира Лимая — заявили о том, что не были заранее уведомлены о планах Хоти по назначению Скендера Хюсени на пост государственного координатора Косово по диалогу с Сербией.

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