Приштина, , 07:10 — REGNUM Премьер-министр Косово Авдулла Хоти в ответ на заявления президента Хашима Тачи, премьер-министра и главы Демократической партии Косово Энвера Ходжая о том, что продолжение технического диалога будет выгодно лишь Сербии, 23 июля заявил, что возобновленный диалог между Сербией и Косово не будет техническим.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что 23 июля в Брюсселе началось составление чернового текста договора о взаимном признании между Сербией и Косово.

Диалогу нет альтернативы. Но технический диалог окончен. Теперь Косово начало диалог о взаимном признании, и сегодня в Брюсселе начнется подготовка этого соглашения. Отказ вступить в диалог и сотрудничать с нашими друзьями в недавнем будущем изолировал нас. Дом не держится без друзей,— заявил Хоти в публикации на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом политик подчеркнул, что он координирует государственную повестку Косово с партнерами по правящей коалиции и оппозицией.

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