Вашингтон, , 05:54 — REGNUM Федеральное бюро расследований США (ФБР) проводило в 2016 году брифинг для Дональда Трампа, который был на тот момент кандидатом от республиканцев на президентских выборах, для сбора данных о предвыборном штабе, сообщает газета The Washington Times.

Газета ознакомилась с рассекреченными документами, переданными директором Национальной разведки Соединенных Штатов Джоном Рэтклиффом в распоряжение конгрессменов-республиканцев. Согласно документам, агент ФБР Джозеф Пьена, проводивший расследование о связях Трампа с Россией, организовал для него брифинг. Однако Пьена не предупредил Трампа, что собирает о нем информацию в рамках разбирательства.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп и его соратники неоднократно заявляли, что американские спецслужбы следили за деятельностью его предвыборного штаба. Тем не менее расследование Роберта Мюллера, проходившее около двух лет с 2016 года, не выявило доказательств сговора штаба Трампа с Россией.