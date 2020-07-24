Лондон, , 06:35 — REGNUM Комитет по деятельности служб разведки и безопасности парламента Великобритании, опубликовавший доклад о России, никогда не получал от правительства секретной информации. Об этом со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника правительства 23 июля сообщает газета The Guardian .

По предположению источника, целью членов комитета, которые «говорили с определенных позиций невежества», было «смешать с грязью репутацию» спецслужб Великобритании.

Неназываемый собеседник газеты подчеркнул, что «комитету не докладывается о секретных разведывательных данных» хотя какую-то информацию для понимания он получает. Но уж точно «никакой информации от первоисточников и, тем более, не в режиме реального времени».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в докладе Великобритании о якобы вмешательстве России в выборы нет ничего нового.

Политолог Владимир Шаповалов также предположил, что авторы доклада о российском вмешательстве во внутренние дела Великобритании, который подготовил комитет по разведке парламента Соединенного Королевства, надеются выставить шотландских сепаратистов политиками, которыми управляет рука Кремля.

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