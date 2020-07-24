Сан-Хосе, , 04:21 — REGNUM Власти Коста-Рики откроют два аэропорта в стране для приема туристов с 1 августа, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что страна готовится к приему путешественников из Евросоюза, Великобритании и Канады, несмотря на рекордный рост числа зараженных коронавирусом. В связи с этим будут открыты два аэропорта — в Сан-Хосе и на северо-востоке страны. Однако в воздушных гаванях будут введены повышенные меры санитарной безопасности.

Отмечается, что 22 июля в Коста-Рике выявили рекордное число зараженных коронавирусом за одни сутки с начала пандемии — 768 человек. Всего в стране подтверждено 13 129 случаев COVID-19.