Вашингтон, , 03:46 — REGNUM Самолёт иранской авиакомпании Mahan Air сопровождался истребителем F-15 в небе над Сирией с учётом международных стандартов, заявил 23 июля журналистам официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан.

«Профессиональное сопровождение проводилось в соответствии с международными стандартами», — сказал представитель Пентагона.

По его словам, как только пилот F-15 установил, что летательный аппарат является пассажирским самолетом, он благополучно увеличил дистанцию от самолёта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пассажирский лайнер иранской авиакомпании Mahan Air, летевший из Тегерана в Бейрут, совершил вынужденную посадку из-за сближения с истребителями. Инцидент повлёк получение травм четырьмя пассажирами. По информации пилота лайнера, лётчики истребителей сам подтвердили, что самолеты относятся к ВВС США.

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