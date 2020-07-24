Сент-Пол, США, , 03:39 — REGNUM Губернатор штата Миннесота (США) Тим Уолз 23 июля подписал закон, который, наряду с другими ограничительными мерами, запрещает полицейским штата применять при задержании удушающие приёмы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Подписанный закон нацелен на повышение ответственности и прозрачности работы полиции и снижение уровня применяемого её сотрудниками насилия. Его принятие связано с развернувшейся в Миннесоте после смерти Джорджа Флойда кампанией за реформирование полиции.

«Это хороший первый шаг. Все такие изменения давно назрели, но они не завершают обсуждения об ответственности полиции, которое мы ведём», — цитируются в сообщении слова Уолза.

Как сообщало ИА REGNUM, в американском городе Нью-Йорке сотрудник полиции был задержан по обвинению в применении запрещённого жёсткого удушающего приёма. Инцидент произошёл 21 июня, когда сотрудник полиции пытался задержать мужчину, на которого поступила жалоба о нарушении им общественного порядка.

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