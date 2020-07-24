Вашингтон, , 03:37 — REGNUM В федеральный суд столичного округа Колумбия (США) поступил иск на $2,37 млн от американского министерства юстиции. Ведомство планирует наказать компании, которые могут быть причастны к отмыванию денег от лица находящихся под санкциями банков КНДР, говорится в распространённом заявлении.

В список подозреваемых компаний попали сингапурская Velmur Management, китайская Dandong Zhicheng, а также филиалы северокорейского Банка внешней торговли. Все эти предприятия находятся в черном списке Минфина США.

По версии истца, северокорейские банки использовали полученные средства для закупок товаров и доступа к американскому финансовому рынку.

Ранее в южнокорейских СМИ сообщали, что Пхеньян якобы использовал блокчейн-компанию, зарегистрированную в Гонконге, для легализации незаконно полученных доходов.

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