Ла-Пас, , 03:17 — REGNUM Несколько транспортных развязок заблокировали участники акций протеста в центре столицы Болгарии — Софии, сообщило 23 июля Болгарское национальное радио (БНР).

Отмечается, что ключевые развязки были заблокированы организованными колоннами. В частности, недоступным для проезда оказались Львов мост — важная развязка, соединяющая Центральный железнодорожный вокзал с центром города, Орлов мост, где пересекаются два центральных бульвара Софии. Всего в городе заблокировано девять развязок.

При этом протесты проходят мирно, без насильственных действий и без столкновений с силами правопорядка. Протестующие требуют отставки всего правительства, несмотря на то, что ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объявил об отставке министров финансов, экономики, внутренних дел и туризма.

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