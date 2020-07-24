Каспийск, Дагестан, , 03:15 — REGNUM В параде в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России, который Каспийская флотилия (КФл) 26 июля проведёт в Каспийске, примут участие 12 боевых кораблей и судов обеспечения. Об этом командующий КФл контр-адмирал Сергей Пинчук рассказал в интервью, опубликованном 24 июля газетой «Красная звезда».

По словам командующего, проведённая ранее передислокация флотилии в имеющий непосредственный выход в центральную часть Каспия новый пункт базирования в Дагестане «обеспечила круглогодичную навигацию и немалые преимущества для организации боевой подготовки флотилии по сравнению с теми условиями, в которых находились корабли в старом месте базирования — в Астраханской области в устье Волги».

Пинчук подчеркнул, что и при организации на новом месте торжественных мероприятий и военно-спортивного праздника «командиры соединения и кораблей не испытывают каких-либо затруднений».

«В кильватерном строю будут представлены 12 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе ракетные корабли «Татарстан», «Дагестан», малый ракетный корабль «Углич», малый артиллерийский корабль «Астрахань», пограничный сторожевой корабль «Валентин Пикуль», противодиверсионный катер «Юнармеец Каспия», спасательные многофункциональные катера, судно размагничивания и другие», — сообщил командующий.

Он также отметил, что в июне отряд боевых кораблей флотилии, возглавляемый малым ракетным катером «Великий Устюг», совершил переход в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде страны.

Как сообщало ИА REGNUM, парад, посвящённый Дню Военно-морского флота России, впервые пройдёт в Дагестане 26 июля 2020 года. В нём будет задействовано около 30 кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии.

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