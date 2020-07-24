Тегеран, , 02:57 — REGNUM В аэропорту Тегерана благополучно приземлился пассажирский самолёт иранской авиакомпании Mahan Air, к которому в небе над Сирией приближались истребители ВВС США. Об этом 24 июля сообщает агентство Tasnim.

Приземлившийся в столичном аэропорту имени Имама Хомейни лайнер вернулся в Тегеран после дозаправки в Бейруте, куда выполнял пассажирский рейс. Авиакомпания Mahan Air в течении дня планирует сделать официальное заявление о произошедшем с самолетом в небе над Сирией инциденте.

Напомним, вечером 23 июля к пассажирскому самолёту иранской авиакомпании Mahan Air, совершавшему рейс в Бейрут (Ливан), в небе над Сирией вплотную приблизились два истребителя, предположительно ВВС США. Отмечается, что при вынужденных маневрах самолета пострадали три пассажира и несколько членов экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель иранского МИД Аббас Мусави заявил, что Иран будет считать США ответственными за любое происшествие с иранским пассажирским самолётом. По его словам, сейчас в Тегеране изучают детали инцидента.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Ирана предупредил США об ответственности за инцидент с самолётом