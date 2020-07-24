Вашингтон, , 02:22 — REGNUM Россия «переживает трудные времена» из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме по итогам телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«Этим утром я разговаривал с президентом России Путиным. Они переживают трудные времена с этим, особенно в Москве», — заявил он.

Трамп добавил, что общался и с лидерами других стран, которые рассказывали о схожих проблемах в связи с пандемией COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине июля 2020 года в США был зафиксирован рекордный с начала пандемии рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В частности, за 22 июля в Соединенных Штатах было выявлено более 71 тысячи зараженных коронавирусом нового типа. Всего в стране подтверждено 3 980 908 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

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