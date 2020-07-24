Вашингтон, , 02:22 — REGNUM Предвыборный съезд Республиканской партии США в штате Флорида, который должен был состояться в конце августа в городе Джексонвилл, отменен из-за пандемии нового коронавируса, заявил американский президент США Дональд Трамп 23 июля в ходе брифинга.

В Джексонвилле республиканцы планировали провести вторую часть съезда, на которой должен был выступить глава государства. Проведение первой части мероприятия намечено в городе Шарлотт в Северной Каролине.

При этом Трамп, подчеркнул, что его выступление «состоится в другом формате». По его словам, съезд может быть проведен «в телевизионном режиме и онлайн».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля вице-президент США Майкл Пенс заявил, что съезд Республиканской партии во Флориде может быть проведен на открытом пространстве из-за угрозы распространения коронавируса.

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