Вашингтон, , 01:58 — REGNUM Четверо граждан Китая обвиняются в США в мошенничестве при получении визы — сокрытии информации о связях с вооруженными силами КНР. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 23 июля на сайте Минюста США.

По данным Министерства юстиции, из четверых обвиняемых трое уже задержаны и им предъявлены обвинения. Четвёртого обвиняемого гражданина Китая в настоящее время разыскивает Федеральное бюро расследований (ФБР). Предполагается, что он может скрываться в консульстве Китая в Сан-Франциско (штат Калифорния).

По утверждению властей США, все четверо в 2018—2019 годах при подаче заявлений на получение виз F1 и J1 (для обучения и ведения исследовательской деятельности в США) умолчали о имеющихся связях с Народно-освободительной армией Китая (НОАК).

Каждому из обвинённых грозит в США тюремное заключение на срок до 10 лет и штраф до $250 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД КНР выступил с критическим заявлением в отношении действий американской стороны, требующей закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне (штат Техас), которое открылось первым из дипломатических учреждений КНР в 1979 году, после установления между двумя странами дипломатических отношений. Сам этот шаг в документе связывается с ускоренным «разрушением моста дружбы между китайским и американским народами».

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