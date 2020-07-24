Вашингтон, , 01:20 — REGNUM Управление генерального инспектора (OIG) министерства юстиции США приступило к расследованию предполагаемого применения силы федеральными органами правопорядка при подавлении беспорядков в Вашингтоне и Портленде (штат Орегон). Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

«Началось расследование обвинений в применении силы с участием сотрудников правоохранительных органов министерства юстиции в Портленде, штат Орегон, в июле 2020 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что координировать работу в этом направлении будут совместно Минюст США и министерство внутренней безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на прошлой неделе в Портленде прошли акции протестующих против расизма. Они переросли в погромы и мародерства, в частности, протестующие сожгли здание полицейского профсоюза. Для подавления беспорядков Вашингтон привлёк силы федеральных ведомств.

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