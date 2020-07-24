Тегеран, , 00:59 — REGNUM Иран будет считать США ответственными за любое происшествие с самолётом, который возвращается в Тегеран после происшествия в небе над Сирией, заявил 23 июля журналистам представитель иранского МИДа Аббас Мусави.

«Ответственность за любое происшествие на пути возвращения этого самолета будет лежать на США», — сказал он.

По его словам, сейчас в Тегенане изучают детали инцидента, который произошёл над территорией Сирии. В случае получения доказательств вины Соединённых Штатов Иран примет политические и правовые меры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пассажирский лайнер иранской авиакомпании Mahan Air, летевший из Тегерана в Бейрут, совершил вынужденную посадку из-за сближения с истребителями. По информации пилота лайнера, лётчики истребителей сам подтвердили, что самолеты относятся к ВВС США.