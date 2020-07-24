Вашингтон, , 00:04 — REGNUM Министерство финансов США потребовал от российского концерна ГАЗ предоставлять отчетность раз в квартал, а также совсем отстранить бизнесмена Олега Дерипаску от принятия решений в компании. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте американского Минфина.

Сборочный цех ГАЗ Azgaz.ru

Напомним, что США ввели санкции против российского миллиардера Олега Дерипаски. Всего компании, в которых так или иначе есть капитал Дерипаски также попали под санкции. Это уже привело к проблемам в российской алюминиевой отрасли, так как Дерипаска владел акциями «Русала».

Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то Минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскмоу производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам. Без такой лицензии ни одна иностранная компания с группой ГАЗ работать не будет, так как сразу же попадет под американские санкции.

Очередная лицензия истекла 22 июля, а новая должна быть предоставлена до 22 января 2021 года. Однако Минфин США выдвинул новые условия получения лицензии — предоставлять в американское ведомство ежеквартальный подробный отчет, содержащий все финансовые показатели и даже протоколы заседаний совета директоров. Кроме того, ГАЗ должен будет каждый месяц подтверждать, что не действует от имени Дерипаски или других лиц, включенных в санкционные списки.