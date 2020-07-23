Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Сенат Конгресса США проголосовал за законопроект об обороне, предусматривающий новый бюджет на оборону и безопасность на следующий финансовый год в $740,5 млрд, 23 июля сообщает агентство Reuters.

Дядя Сэм

Законопроект, предусматривающий возможность новых санкций против России за «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», был принят Сенатом 86 голосами против 14. Ранее законопроект поддержала Палата представителей.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил против законопроекта об обороне, однако не из-за санкций: в закон включено требование переименования военных объектов, которые носят имена конфедератов.

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