Тегеран, 23 июля 2020, 23:30 — REGNUM О сближении с иранским пассажирским лайнером во время его полёта над Сирией двух истребителей ВС Израиля сообщает 23 июля Fars.
Инцидент произошёл во время полёта лайнера иранской авиакомпании Mahan Air в Ливан. В итоге пассажирский самолёт сел в воздушной гавани Бейрута.
По данным СМИ, напряжённые условия полёта сказались на самочувствии пассажиров и членов экипажа.
Ранее «Военный обозреватель» сообщил, что израильская армия перебросила дополнительные подразделения на границу с Ливаном — «в ожидании атаки со стороны «Хезболлы».
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