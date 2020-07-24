Белград, , 00:06 — REGNUM Неправительственная сербская организация Институт по европейским вопросам провела исследование общественного мнения в Сербии по вопросу о Косово.

Как сообщает Радио Свободная Европа (СМИ: ин. агент), число граждан Косово, которые готовы проголосовать против независимости Косово от Сербии в случае референдума упало по сравнению с прошлым годом, но все равно остается высоким — 77%. Большинство опрошенных считает, что Белград не может восстановить полный контроль над краем, при этом подавляющее большинство опрошенных (89%) не знает, каков план правительства Сербии по Косово.

В опросе, проходившем с 6 по 12 марта, приняли участие 1203 человека. 46% опрошенных считают, что Сербия не может вернуть контроль над Косово. Что характерно, исследователи отметили, что в возможность восстановления суверенитета Сербии в Косово верят сербы с низким уровнем образования и граждане старше 45 лет.

42% опрошенных считают, что Косово потеряно для Сербии, в обратном, однако, убеждены 46% опрошенных.

27% опрошенных считает, что нынешнее правительство признает независимость Косово, 53% убеждены, что до этого не дойдет.

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