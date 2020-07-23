Нью-Йорк, США, , 22:49 — REGNUM Конституционный комитет Сирии соберётся в третий раз 24 августа 2020 г. в городе Женеве (Швейцария), сообщил 23 июля Гейр Педерсен, спецпосланник генсека ООН по Сирии, на видеосовещании СБ ООН.

Флаг Сирии Nicolas Raymond

Педерсен уточнил, что и сирийские власти, и сирийская оппозиция согласились на эту дату. Встреча состоится, если «сохранится возможность осуществлять перелёты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Конституционный комитет Сирии был создан для мирного урегулирования сирийского вопроса. То есть чтобы найти способы остановаить войну, которая идёт на территории страны.

Он был создан в соответствии с решением, принятым ранее, 31 января 2018 г., Конгрессом сирийского национального диалога в Сочи. Впервые комитет собрался 30 октября 2019 г. в Женеве. Второй раунд состоялся 25 ноября 2019 г.

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