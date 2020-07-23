Брюссель, 23 июля 2020, 22:26 — REGNUM Введение в Донбассе дополнительных мер контроля над соблюдением режима перемирия поддержал в своём заявлении верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение ввести новые меры контроля за соблюдением режима тишины в Донбассе было принято на видеоконференции Контактной группы 22 июля.
Нововведение начнёт действовать с начала грядущей недели — с 27 июля. Это решение поддержали в Москве и прокомментировали в Киеве.
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