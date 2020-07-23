23 июля 2020 | Время чтения 4 мин

Анатолий Кошкин, , 22:24 — REGNUM Японскому правительству предоставлен подготовленный министерством обороны страны ежегодный доклад за 2020 год — «Белая книга по обороне Японии». Кроме вопросов военной политики своей страны составители документа анализируют военное строительство соседних стран, вопросы их взаимодействия в обеспечении безопасности.

Курильские острова на официальном флаге Сахалинской области России

Особое внимание уделено военному сотрудничеству Китайской Народной Республики и Российской Федерации. Чуть ли не как угроза Японии представляются «совместные полеты российских Ту-95 и китайских Н-6 от Японского моря до Восточно-Китайского моря в июле прошлого года, подписание совместных документов». «В сентябре 2019 года министр обороны России Сергей Шойгу и заместитель председателя Военного совета ЦК КПК Чжан Юся подписали ряд документов о военном и военно-техническом сотрудничестве. Соответствующие структуры обеих стран твердо отрицают наличие военного союза, но с точки зрения укрепления взаимодействия двух стран в последние годы необходимо внимательно следить за его дальнейшим развитием», — говорится в докладе.

Удивительная логика у японских политиков и военных — тесное военное сотрудничество Японии с США, проведение у границ России и Китая провокационных военных маневров, создание направленных против сопредельных стран японо-американских систем ПРО, совместная разработка новейших образцов вооружения — это нормально. А вот совместный тренировочный полет самолетов дружественных стран в нейтральном воздушном пространстве — это предмет для беспокойства.

Бомбардировщик Су-34 ВКС России Минобороны России

Понятное дело — для военных стратегов Страны восходящего солнца предпочтительнее была бы конфронтация двух крупнейших военных держав Евразийского континента. А вот сотрудничество «вызывает беспокойство». «Путем этого военного и технического сотрудничества двух стран повышается функциональность вооружений и управление китайской армии, что не может не вызывать роста беспокойства с точки зрения обеспечения безопасности вокруг нашей страны. Необходимо внимательно следить за тенденциями военного взаимодействия двух стран», — делает вывод «Белая книга по обороне Японии».

И опять двойные стандарты — Токио можно повышать функциональность вооружений и управление японской армии за счет своего союзника, закупать новейшие образцы американского оружия, включая наступательное, а другим суверенным государствам, получается, нельзя.

Японское министерство обороны недовольно и «ростом военного присутствия России от Арктики до Ближнего и Дальнего Востока». В «Белой книге» уделяется внимание «усилению активности в районе Дальнего Востока и вблизи северных территорий», как в Японии произвольно и незаконно именуют принадлежащие РФ четыре южных острова Курильской гряды. Приводятся факты «беспокоящих» Токио военных учений на Сахалине и в Приморье с участием 8 тысяч человек, размещения на Дальнем Востоке истребителей СУ-34, а также полетов бомбардировщиков Ту-95 и А-50 в июне и июле прошлого года. Утверждается, что осуществлялись «облет территории Японии и полет над островами Такэсима» — корейскими островами Токто, в ходе которых якобы имело место нарушение воздушного пространства Японии. Хотя воздушное пространство над Токто не может принадлежать Японии, ибо эти острова находятся под контролем Республики Корея (Южная Корея). Не случайно МИД Южной Кореи вызвал посла Японии в Сеуле по поводу содержания «Белой книги по обороне» для выражения протеста против описания в документе островов Токто как «спорных территорий».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Довольно резко отреагировал на содержание японской «Белой книги» и российский МИД. Заявлено, что Россия категорически не приемлет претензий Японии в отношении оборонных мероприятий на Курильских островах. Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва имеет право на любую деятельность на своей суверенной территории.

«Мы удивлены, конечно, что соответствующие положения документа не только полностью оторваны от реальности, но просто пронизаны недоверием, подозрительностью в отношении курса действий нашей страны», — заявила Захарова, комментируя документ министерства обороны Японии.

Было отмечено, что целью мероприятий российских вооруженных сил является «обеспечение национальной безопасности в условиях напряжённой военно-политической обстановки» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Мы категорически не приемлем претензии Токио в отношении оборонных мероприятий на южных Курилах, именуемых в данной книге «незаконно оккупированными исконно японскими землями», — заявила Захарова. В МИД напомнили, что данные территории находятся под суверенитетом России по итогам Второй мировой войны, и страна вправе вести на них любую деятельность.

Столь решительный и бескомпромиссный тон реакции внешнеполитического ведомства России на фактическое посягательство японского государства на часть территории РФ тем более уместен после внесения в Конституцию РФ поправки о недопустимости покушений на суверенитет и территориальную целостность нашего государства.