Калуга, , 22:07 — REGNUM Сегодня, 23 июля, в городе Обнинске Калужской области состоялась торжественная церемония награждения и поздравления участников и лауреатов конкурса «Человек года — 2019. Обнинск», посвященного 64-й годовщине наукограда. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, это конкурс общественного признания, в котором отмечают обнинцев, продемонстрировавших наиболее значимые успехи для развития города по таким номинациям как «Наука», «Инновации», «Производство», «Медицина», «Образование», «Гражданская инициатива», «Молодежная инициатива», «Культура», «Спорт» и «Национальные проекты».

Врио губернатора Калужской области стал «Человеком года — 2019. Обнинск» Пресс-служба правительства Калужской области

Одним из победителей стал временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша, одержавший победу в номинации «Национальные проекты». Экспертный совет оценивал его деятельность за 2019 год, когда Владислав Шапша работал в должности главы администрации Обнинска. Ему вручили почетный диплом лауреата.

Выступая с ответным словом, глава области отметил: «Для меня большая честь сегодня, накануне Дня города Обнинска, находиться здесь, вместе с вами, в своем родном городе. Эта награда носит персональный характер, но это не совсем так, и уж в этой номинации — точно признание результатов работы большой команды единомышленников, которой мы много лет работали для того, чтобы показать как можно преобразить город. Сделано немало. Практически по всем направлениям деятельности городской жизни мы сделали серьезные шаги вперед».

Врио губернатора Калужской области стал «Человеком года — 2019. Обнинск» Пресс-служба правительства Калужской области

В качестве самого крупного достижения Владислав Шапша назвал решение вопроса о модернизации клинической больницы №8 ФМБА России, которая будет проходить в рамках национального проекта «Здравоохранение». Предложения обнинской администрации были поддержаны соответствующими решениями президента РФ и российского правительства.

Конкурс «Человек года» проводится с 1997 года. Номинантов выдвигают трудовые коллективы, общественные организации города и инициативные группы граждан, администрации и профсоюзные комитеты предприятий и т.п. Материалы о номинантах публикуются в СМИ. Решение о победителях тайным голосованием принимает экспертный совет под председательством главы администрации Обнинска, куда входят наиболее авторитетные и уважаемые горожане, а также руководители ключевых предприятий.

Решение экспертного совета оглашается на торжественной церемонии чествования номинантов и лауреатов конкурса «Человек года», приуроченной к празднованию Дня города.

Врио губернатора Калужской области стал «Человеком года — 2019. Обнинск» Пресс-служба правительства Калужской области

В числе лауреатов конкурса в разные годы были академик Анатолий Цыб, чье имя сегодня носит МРНЦ, первый директор НПО «Технология» Александр Ромашин, чьим именем названо это ведущее инновационное предприятие региона, Заслуженная артистка РФ Лидия Музалева, многократный чемпион Европы, пловец Николай Скворцов — всего около 240 замечательных людей, внесших неоценимый вклад в развитие Обнинска и региона.