Москва, , 22:03 — REGNUM Видеозапись планового полёта дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС РФ над нейтральными водами Чёрного моря опубликовало 23 июля Минобороны РФ.

Дальний бомбардировщик Ту-22 М3 Mil.ru

Уточняется, что два самолёта преодолели порядка четырёх с половиной тысяч километров, находясь в воздухе свыше пяти часов. Их истребительное сопровождение обеспечивалось экипажами Южного военного округа.

В российском оборонном ведомстве отметили, что все полёты самолётов ВКС РФ «выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полёт Ту-22М3 сопровождался на отдельных этапах маршрута румынскими МиГ-21.