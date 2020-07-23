Вашингтон, , 22:00 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отказался от планов направить федеральные силы правопорядка, а также армию в Нью-Йорк для борьбы с преступностью. Об этом сегодня, 23 июля, заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Напомним, что Трамп сперва грозился направить федеральные силы правопорядка в крупные города, чтобы они положили конец беспорядкам, а затем заявил, что отдал приказ направить эти силы.

Губернатор Куомо пишет на своей странице в сети микроблогов Twitter, что у него был разговор с Трампом и они сошлись на том, что отправка федеральных сил и армии в Нью-Йорк не требуется.

«Президент предположил отправить войска в Нью-Йорк— войска, федеральных агентов — я говорил об этом с президентом. Я не думаю, что отправка федеральных войск или федеральных агентов в Нью-Йорк каким-то образом обоснована, и я сказал ему об этом. Там нет федеральной собственности, которая находится под угрозой … поэтому президент сказал, что услышал меня, он сказал, что не будет этого делать», — так передал содержание разговора с Трампом губернатор Куомо.

Стоит отметить, что мэр Нью-Йорка Билл де Блазио ранее пригрозил Трампу судом, если тот решится отправить сотрудников федеральных правоохранительных органов и армию в город для борьбы с беспорядками.