Пекин, , 21:57 — REGNUM Продолжает раскручиваться китайско-британское противостояние, подогреваемое Вашингтоном. В ответ на введение Лондоном упрощенной процедуры британского подданства для выходцев из Гонконга (Сянгана) Китай рассматривает вопрос о непризнании британских национальных загранпаспортов (BNO) в качестве основания для выезда из страны, сообщает 23 июля Синьхуа со ссылкой на заявление заместителя главы МИД КНР Ван Вэньбиня.

Поскольку британская сторона серьезно нарушила свои обязательства по данному вопросу, в МИД считают, что речь идет о неспровоцированном и грубом вмешательстве Лондона во внутренние дела КНР, попирающем основные принципы международного права и нормы международных отношений. Выступая на пресс-конференции, дипломат выступил против британских мер, оставив за Китаем право на ответные меры.