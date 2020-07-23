Киев, , 21:48 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них Киев может выполнить. Об этом Зеленский заявил сегодня, 23 июля, во время посещения Станицы Луганской вместе с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой на оккупированной украинскими войсками части Луганской Народной Республики.

«Мы хотим расшифровки каждого пункта Минска, тогда мы знаем или будем видеть ― в состоянии мы это выполнить или не в состоянии, как мы это будем выполнять, кто ответственный <…> Мы хотим деталей. В мелочах и будут ответы на все вопросы», — сказал Зеленский.

Также президент Украины отметил, что в его офисе, в ходе переговоров Контактной группы в Минске, обсуждаются детали соблюдения режима прекращения огня, а также другие пункты Минских соглашений.

Напомним, что Киев уже шесть лет на выполняет Минские соглашения под разными предлогами. Похоже, президент Зеленский придумал еще один предлог — ему теперь нужна детальная расшифровка Минских соглашений.

Стоит отметить, что предыдущий украинский президент Петр Порошенко открыто говорил, что никакие Минские соглашения он выполнять не будет, а подпись свою под ними он поставил только для того, чтобы выиграть время.