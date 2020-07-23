Вашингтон, , 21:05 — REGNUM Об аннексии Прибалтики заявил 23 июля американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.

Помпео «В 1940 году Советский Союз насильно и незаконно аннексировал Эстонию, Латвию и Литву. За пять десятилетий советской оккупации Соединённые Штаты никогда не переставали признавать суверенитет стран Балтии и выступать за их свободу».

Напомним, накануне, 22 июля, российский МИД опубликовал заявление в связи с 80-летием вступления Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР, в котором сказано:

«В условиях реальной угрозы использования Прибалтики как плацдарма фашистской Германии для нападения на СССР Москва в июне 1940 г. была вынуждена осуществить ввод в Латвию, Литву и Эстонию дополнительных войск (к уже размещённым там контингентам по двусторонним пактам о взаимопомощи 1939 г.)».

Российское ведомство подчеркнуло, что ввод войск произошёл «с одобрения руководства» этих стран. Это действие не означало перехода суверенитета этих стран над их территорией к СССР и было легитимным.

По взаимному же согласию произошло и последующее вхождение Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР. Большинство жителей этих стран рассматривали СССР как «единственную державу, способную противостоять агрессии нацистов».

«История подтвердила, что только СССР помешал осуществиться планам Гитлера по превращению Прибалтики в сырьевой придаток Третьего рейха — это чётко прописано в плане «Ост» и других документах фашистской Германии. Население же планировалось поработить, онемечить и частично истребить, что и делалось вплоть до 1944 г.», — говорится в сообщении.

Москва напомнила, что в 1944 г. народы Прибалтики были спасены от уничтожения ценой тысяч жизней советских солдат Красной армии. При этом в составе Красной Армии воевали солдаты и офицеры из Эстонии, Литвы и Латвии.

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