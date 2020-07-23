Нью-Йорк, США, 23 июля 2020, 20:35 — REGNUM Ежемесячные потери Сирии из-за отсутствия доступа к месторождениям нефти составляют порядка $40 млн, заявил 23 июля российский постпред при ООН Василий Небензя.
Доступ к нефтяным объектам, отметил российский дипломат, перекрыт американским контингентом.
Комментируя заявления в западной прессе о том, что американцы используют на нефтяных объектах в Ираке и Сирии «варварские методы нефтедобычи», российский представитель заявил, что возврат доступа сирийцев к своим объектам был бы лучшей помощью со стороны Штатов.
Как ранее сообщало, о важности сирийской нефти для США не раз говорили в американском руководстве, в частности президент страны Дональд Трамп.
Читайте ранее в этом сюжете: В Госдепе заявили, что США не контролируют нефть в Сирии