Нью-Йорк, США, , 20:35 — REGNUM Ежемесячные потери Сирии из-за отсутствия доступа к месторождениям нефти составляют порядка $40 млн, заявил 23 июля российский постпред при ООН Василий Небензя.

Доступ к нефтяным объектам, отметил российский дипломат, перекрыт американским контингентом.

Небензя «Мы вновь призываем США к незамедлительному прекращению оккупации Сирийской Арабской Республики и возвращению её природных богатств правительству, которое сможет обеспечить защиту окружающей среды».

Комментируя заявления в западной прессе о том, что американцы используют на нефтяных объектах в Ираке и Сирии «варварские методы нефтедобычи», российский представитель заявил, что возврат доступа сирийцев к своим объектам был бы лучшей помощью со стороны Штатов.

Как ранее сообщало, о важности сирийской нефти для США не раз говорили в американском руководстве, в частности президент страны Дональд Трамп.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдепе заявили, что США не контролируют нефть в Сирии