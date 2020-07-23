Москва, , 20:32 — REGNUM Истребитель Су-27 поднимался для перехвата американского самолёта-разведчика, приблизившегося к границам России в Чёрном море. Об этом сообщили 23 июля в пресс-службе Минобороны России.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа», — говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, экипаж российского истребителя приблизился к объекту на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолёт-разведчик США Р-8А Poseidon.

«После разворота самолёта-разведчика от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — добавили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что полёт Су-27 проходил строгом в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения границы американским самолётом допущено не было.