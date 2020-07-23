Челябинск, , 20:12 — REGNUM В Челябинске представители отделения партии «Яблоко» собираются на пикет. Причиной стало множество забракованных подписей за партийный список в областное заксобрание.

Пикет запланирован на 27 июля возле здания регионального парламента. Как пишет Накануне.Ru, уведомление уже подано.

Отметим, из 6546 подписей избирком забраковал 1469. 24 июля на заседании комиссии будет принято решение о том, допускать ли «Яблоко» до выборов. Как сообщало ИА REGNUM, депутатов будут выбирать 13 сентября.